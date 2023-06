Morales su Kamada: "In Germania godeva di spazi che non troverà in A"

MilanNews.it

Parlando di Daichi Kamada, che potrebbe essere il primo colpo del mercato rossonero, Massimo Morales, ex vice di Trapattoni e conoscitore della Bundesliga, ha parlato a Tuttosport del giocatore giapponese: "Mi dicono sia un bravo ragazzo, quindi sotto questo punto di vista non faticherà a entrare in sintonia con lo spogliatoio rossonero. Dovrà però capire il calcio italiano. In Germania godeva di spazi che certamente non troverà in Serie A"