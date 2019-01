Morata a Madrid, l'Atletico è a un passo

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Alvaro Morata sta per diventare un calciatore dell'Atletico Madrid. Marca pubblica un video il centravanti che è già sbarcato nella capitale per le visite mediche di rito. Morata ha anche parlato con i giornalisti, precisando che il "passato è passato", con riferimento ai trascorsi nel Real Madrid, ma anche a quelli sulla sponda 'Colchonero'. "Le persone a me vicine sanno come mi sento e cosa provo in questo momento - le sue parole -: io so cosa devo fare. Ho iniziato nelle giovanili dell'Atletico Madrid, la gente conosce bene la mia storia. Il passato non può essere cambiato e io ne sono orgoglioso". A questo punto si attende solo l'ufficialità del suo passaggio alle dipendenze di Diego Simeone.