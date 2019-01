Morata: addio Chelsea, Siviglia aspetta

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - Alvaro Morata al Siviglia non è solo una voce, ma a breve può diventare una certezza. Secondo il Daily Mirror, dall'Andalusia è partita una richiesta di prestito oneroso da 5,5 milioni con riscatto estivo fissato a 40, per il Chelsea. Una cifra inferiore a quella spesa dal club 'Blues' per soffiare l'attaccante spagnolo al Real Madrid, ma comunque soddisfacente, tenuto conto che Morata non vuol più rimanere a Stamford Bridge, né tantomeno alle dipendenze di Maurizio Sarri. Il giocatore ha fatto trasparire il proprio malumore in tutti i modi.