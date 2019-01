Morata all'Atletico Madrid, "felice"

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Sono super felice e orgoglioso di essere qui. Voglio ringraziare tutti quelli che si sono adoperati perché fosse possibile". Sono state le prime parole di Alvaro Morata, presentato oggi dall'Atletico Madrid che lo ha prelevato dal Chelsea con la formula del prestito. "Ho voglia di allenarmi e giocare. Sono arrivato ieri ed ho firmato - ha aggiunto l'attaccante - ma mi sento parte di questo gruppo già da due settimane. Non voglio aspettare oltre per iniziare ad allenarmi coi compagni e col Cholo Simeone". La sorte ha voluto che le prime squadre che Morata si troverà ad affrontare saranno due sue ex, Real Madrid e Juventus. Inevitabile la domanda sull'esultanza in caso di gol: "Benedetto problema. Magari tutti i problemi fossero se esultare o no. Non ci penso, le cose verranno da sole".