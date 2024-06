Morata confessa: "Ho toccato il fondo, ho pensato di gettare la spugna"

In una toccante intervista rilasciata a El Chiringuito, Alvaro Morata ha confessato di aver vissuto momenti piuttosto complicati, in cui ha pensato di mollare: "Ho toccato il fondo, ho pensato di gettare la spugna. Non voglio dilungarmi troppo sull'argomento. Sembra sempre ti trovare scuse o lamentele... È una questione di rispetto e in Spagna molte persone non ne hanno. Ho vissuto molti episodi con la mia famiglia per strada; non importa quanti episodi spiacevoli sei costretto a vivere, questo è quello che accade ogni giorno: quando vado al supermercato con i miei figli o quando li porto agli allenamenti.

Pochissime persone mi conoscono veramente. E molte persone che ho incontrato nel corso della mia vita hanno cambiato opinione su di me quando mi hanno incontrato", ha detto l'ex giocatore della Juventus, impegnato con la Spagna a Euro 2024.

Morata si è fatto aiutare, oltre che dalla sua famiglia, anche da psicologi e psichiatri, una cosa ormai sempre più comune nel mondo del calcio dove le pressioni sono sempre più insostenibili: "Ho pensato tante volte di gettare la spugna; alla fine, quando racconto la mia storia ai miei figli, la cosa migliore che posso insegnare loro è che sono stato nella merda molte volte e alla fine ne sono sempe uscito. E questo per me è motivo di orgoglio. Oggi ho il mio psicologo, il mio psichiatra e un allenatore. Mi hanno aiutato molto. Loro e mia moglie sono il filo che mi sostiene nei momenti delicati e sono loro che ti valorizzano e ti fanno vedere te stesso con occhi diversi... Senza mia moglie la mia carriera sarebbe stata completamente diversa".