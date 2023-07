Morata nel mirino dei top club italiani: Padovan spiega perché

vedi letture

Alvaro Morata è uno dei nomi più ricercati per l'attacco in Italia. Prima il Milan (che ora sembra essersi defilato) e poi a ruota Roma e Inter hanno mostrato interesse per l'attaccante spagnolo che ha giocato in due occasioni distinte nella Juventus e che gioca oggi nell'Atletico Madrid. Negli studi di Sky Sport 24 Giancarlo Padovan ha spiegato perché, secondo lui, Morata è così ricercato dai top club italiani: "Prezzo, qualità, età, conoscenza del campionato, serietà. Anche se finisce in panchina non crea problemi.

Un giocatore che sa fare tante cose, anche la prima punta. Tutte queste cose insieme lo fanno desiderare da molte. Poi c’è anche la volontà: lui vuole venire in Italia".