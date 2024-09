Morata non pensa all'Inter: "Derby? Testa solo al Liverpool"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Liverpool, Alvaro Morata ha dichiarato sul momento del Milan e sul derby:

Quanto è Europeo il Milan?

"Ne parlo spesso con i miei compagni. Poche volte ho visto così tanta qualità, ma non sempre basta. Dobbiamo crederci, ora crediamo di più di poter lottare con tutti. Prima eravamo un po' umorali: se subivamo un gol, andavamo già, se la dominavamo andavamo più forte. Dobbiamo giocare con le nostre idee, non è un caso la vittoria con il Venezia, dipende da come abbiamo lavorato in settimana. Se non ci crediamo noi, non ci crederà nemmeno la gente".

Hai notato un cambio di atteggiamento nella squadra?

"Uno gioca alla domenica in base a come vive qui a Milanello, a come si allena. Noi siamo qui per vincere, il Milan deve vincere. Nelle ultime settimane c'è stato un cambiamento, vogliamo vincere sempre. Dobbiamo essere consapevoli di essere qui per vincere e non per passare il tempo".

Domenica c'è il derby. L'anno scorso tu hai battuto l'Inter...

"Consigli al mister? No, il mister è quello che capisce di più di calcio. Le vittorie portano vittorie. Ma noi non pensiamo all'Inter ora, se no perdiamo solo energie. Pensiamo solo a domani".