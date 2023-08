Morata: "Non possiamo controllare il mercato, ho solo voglia di continuare a migliorare"

vedi letture

Álvaro Morata è uno dei giocatori più "chiacchierati" di questa finestra di mercato. L'attaccante spagnolo, attualmente in Messico con l'Atletico Madrid, è stato intervistato da TUDN e ha chiarito la sua posizione, lasciando aperte tutte le porte: "Sto lavorando e sono molto felice di essere qui. Non possiamo controllare il mercato, ho solo voglia di continuare a migliorare e in questa tournée lo sto facendo".

Il nome di Morata è stato legato a diversi club italiani: Roma, Juve, Inter e Milan si stanno dando battaglia per ingaggiarlo, ma il classe 1992 non pensa a un addio, anche se riconosce l'importanza di José Mourinho nella sua carriera: "Non è un'opzione in questo momento. Mi godo il Messico e queste amichevoli. Mourinho? È un grande allenatore , è stato lui a darmi l'opportunità di giocare la mia prima partita da professionista (12 dicembre 2010 contro il Saragozza, ndr). Gli sono molto grato e gli auguro il meglio".