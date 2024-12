Morata non si nasconde: "Quando facciamo bene in alcune zone di campo, sbagliamo poi in altre parti"

Il Milan cade a Bergamo, senza attaccare nel secondo tempo, e crolla a -12 dall'Atalanta che vince 2-1 ed è per una notte capolista del campionato di Serie A. Ai microfoni di Sky Sport, al termine della gara, ha parlato il centravanti rossonero Paulo Fonseca che ha offerto il suo punto di vista sulla partita. Le sue parole:

Perché manca continuità?

"Perché dobbiamo giocare contro squadre di alto livello. Se non hai attenzione su tutte le situazioni, poi c'è il rischio di perdere. Abbiamo preso due gol su calci piazzati e se non stai attento in tutto questo si fa più complicato. Alla fine non troviamo la stessa linea perché c'è sempre qualcosa. Quando stiamo bene in alcune parti del gioco, siamo penalizzati in altre. Problema mentale? No, è di lavorare su tutte le parti che fanno parte del calcio. Noi ci alleniamo bene e ci sforziamo".