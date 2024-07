Morata parla da milanista: "Ho ancora davanti i miei anni migliori"

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "Ora vado in vacanza perché devo stare con la mia famiglia, per me è un po' tornare a casa. Voi italiani mi avete sempre trattato con un rispetto incredibile. Non vedo l'ora prima di andare in vacanza in Italia, poi di tornare a giocare lì". Così Alvaro Morata, intervistato da Sky Sport, annuncia in pratica il suo trasferimento al Milan. "Da lì mi hanno trasmesso tutte cose positive", precisa. "Ho ancora gli anni migliori della mia carriera davanti - dice ancora - e voglio dare tutto per questo grande club. Se avrò il numero 9? Ancora non lo so". (ANSA).