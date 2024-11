Morata pensa a Valencia: "Voglio mandare un abbraccio grandissimo. Il calcio è la cosa meno importante adesso"

Tutto pronto al Santiago Bernabeu dove, tra pochi minuti alle ore 21, comincerà la partita tra Real Madrid e Milan, valida per la quarta giornata del girone unico di Champions League. In palio, per entrambe le squadre, ci sono in palio punti importantissimi e in particolare per la squadra di mister Paulo Fonseca sarà necessaria una prestazione perfetta sotto tutti i punti di vista. Ai microfoni di Sky Sport, nel pre gara, ha preso la parola il grande ex Alvaro Morata, centravanti del Milan.

Sul disastro di Valencia: "Il calcio è la cosa meno importante adesso. Conosco persone che sono là e voglio mandare un abbraccio grandissimo a tutte le persone che stanno soffrendo questa situazione. Ma sono molto orgoglioso di come spagnolo di come sta reagendo la gente, i miei compagni che stanno aiutando là le persone. Anche noi dalla distanza aiutiamo come possiamo. Spero anche che la Nazionale possa giocare presto a Valencia"