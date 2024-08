Morata posta una foto con Camarda: indossano i completi della Champions

vedi letture

Giornata di shooting, oggi, a Milanello, in vista della Champions League. Ne hanno approfittato per una foto insieme Alvaro Morata e Francesco Camarda, pubblicata poi su Instagram dall'attaccante spagnolo. Entrambi indossano, con i rispettivi numeri di maglia (7 per Morata, 73 per Camarda) il primo kit in utilizzo in Champions League con il font particolare, differente da quello utilizzato in Serie A.