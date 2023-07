Morata uomo-Champions: la gioca (quasi) ininterrottamente dal 2010

MilanNews.it

Alvaro Morata è uno di nomi in lizza per il ruolo di centravanti nel Milan. L'attaccante spagnolo, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, preferirebbe i rossoneri alla Roma, entrata in concorrenza anche per questo profilo, per la partecipazione alla Champions League. Nello specifico Morata ha un grande feeling con la massima competizione europea, vinta con il Real Madrid: infatti, la gioca quasi ininterrottamente dal 2010. L'unica pausa fu nel 2018 quando, con il Chelsea, disputò l'Europa League.