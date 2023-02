Moratti: "Il Milan a volte sembra giocare con facilità, altre pare avere difficoltà grandissime"

MilanNews.it

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del percorso in Europa di Milan e Napoli: "Il Napoli non è più una sorpresa nemmeno in Europa. Il Milan a volte sembra giocare con facilità, altre pare avere difficoltà grandissime. Vediamo quale delle due scenderà in campo a Londra. Il nostro calcio deve tornare protagonista anche in Europa".