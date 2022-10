Moratti rivela: "Ibra e Cambiasso mi chiedevano di cedere l’altro: non si amavano ma in campo giocavano alla morte l'uno per l'altro"

MilanNews.it

Nel corso della sua intervista al Corriere della Sera, ha parlato dell'Ibra nerazzurro e di un "siparietto" che coinvolge Zlatan e Cambiasso: "Ibrahimovic? Simpaticissimo. Avevo l’abitudine di consultare i giocatori più importanti per la campagna acquisti, e con Zlatan avevamo un rito. Lui mi diceva: “Di Cambiasso l’anno prossimo potremmo anche fare a meno…”. Io ridevo. Poi andavo da Cambiasso, che mi diceva: “Di Ibra l’anno prossimo potremmo anche fare a meno…”. Ibra e Cambiasso non si amavano? Ma in campo giocavano alla morte l’uno per l’altro".