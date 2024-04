Moratti rivela su Steven Zhang: "È costretto a stare in Cina"

Intervenuto a Radio 24, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato così dell'attuale numero uno nerazzurro Steven Zhang e sull'accordo che sembra essere vicino con il fondo Pimco: "Come accolgo questa notizia? Bene, perché non sai mai il nuovo come sia e Zhang mi sembra che abbia portato a casa un mucchio di ottimi risultati. Le presidenze si misurano dalle vittorie e lui mi sembra sia stato corretto nel lasciare a lavorare i suoi.

Poi che sia costretto a stare in Cina, e non possa venire in Italia, non è colpa sua, insomma, ecco" riporta Tuttosport.

Il quotiano aggiunge poi in merito all'ultima rivelazione di Moratti su Zhang: "Quindi, a differenza di quanto raccontato in questi mesi dall'Inter, Zhang non rimarrebbe a Nanchino perché impegnato nel risanamento di Suning (tesi comunque abbastanza complicato da rendere credibile, alla luce del fatto che nella scorsa stagione il presidente era rimasto stabilmente a Milano), ma perché costretto a stare in Cina".