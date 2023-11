Moratti sul Milan: "Difficile pensare possa andar meglio dell'Inter"

Massimo Moratti, ex presidente storico dell'Inter, è intervenuto come ospite alla trasmissione radiofonica di Radio Anch'io Sport. L'ex patron nerazzurro ha parlato dei suoi rimpianti, del passato ma anche del calcio attuale. Nello specificio gli è stato chiesto del Milan e del suo giudizio sul rendimento della squadra rossonera allenata da Stefano Pioli. La domanda e la sua risposta.

Il Milan è in corsa per lo Scudetto?

"E' indecifrabile. In alcuni momenti sembra una bellissima squadra e poi ha delle fragilità. Ha dei giocatori non conosciutissimi, merito a Pioli che li ha fatti rendere. Però il derby è stato schiacciante, si fa fatica a pensare che possano andar meglio dell'Inter".