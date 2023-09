Moratti: "Una stracittadina così e dà brividi"

In un'intervista al QS, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha dato un giudizio su Simone Inzaghi: "Qui parlo solo da tifoso. Allo stadio vado poco, vedo tutto in tv. Mi piace come fa giocare la squadra. Se inserisce Frattesi nel derby giuro che mi piace ancora di più".

Sta giocando bene pure il Milan.

"Infatti una stracittadina così è da brividi. Spero la decida Thuram, è un attaccante moderno e ha già conquistato noi tifosi".