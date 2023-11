Moreno (CFO AC Milan): "Il Milan che è il Club calcistico italiano più apprezzato negli Stati Uniti"

La Chief Marketing Officer del Milan, Tania Moreno, è stata protagonista questa settimana a Soccerex Miami, contribuendo con un suo intervento durante il panel "Brand Building nel Nord America", al fianco di esponenti di Premier League, LaLiga e Bayern Monaco.

Sul legame speciale del Club con gli Stati Uniti:

"Innanzitutto, abbiamo una proprietà americana, RedBird Capital, che ha una straordinaria esperienza a livello globale, operando all’interno dell’intersezione fra sport, media, intrattenimento e cultura. Con la sua competenza, il Club sta vivendo una nuova fase di crescita dentro e fuori dal campo. È per questo che stiamo collaborando con partner incredibili come i New York Yankees, con i quali abbiamo formato una partnership innovativa - unica nel suo genere - che unisce due dei marchi sportivi più iconici al mondo e la cui influenza va oltre i rispettivi campi di gioco. La nostra strategia negli Stati Uniti sta già dando frutti, con il Milan che è il Club calcistico italiano più apprezzato negli Stati Uniti secondo uno studio della società internazionale di analisi e ricerche di mercato YouGov."