Moreno (CMO Milan): "Per avvicinare i simpatizzanti dobbiamo lavorare in ambiti come la musica, il gaming, la moda e altre aree"

La Chief Marketing Officer del Milan, Tania Moreno, è stata protagonista questa settimana a Soccerex Miami, contribuendo con un suo intervento durante il panel "Brand Building nel Nord America", al fianco di esponenti di Premier League, LaLiga e Bayern Monaco.

Sulla versatilità del brand Milan:

"Crediamo che, per riuscire a attirare davvero i tifosi simpatizzanti, dobbiamo essere in grado di andare oltre il campo da gioco. Lavorare in ambiti come la musica, il gaming, la moda e altre aree, ci permette di creare legami con un nuovo audience e di rafforzare il rapporto con la nostra fanbase attuale. Siamo molto fortunati ad essere a Milano, una delle capitali della moda. Cerchiamo di utilizzare la brand equity dai marchi nel settore della moda per riuscire ad attrarre il pubblico statunitense, avendo già diversi esempi di ciò che abbiamo fatto con KOCHE e Off-White negli ultimi due anni. Vogliamo essere in grado di sfruttare questo tipo di collaborazioni per essere credibili in quegli spazi. Inoltre, ci sono molte altre novità in arrivo in questa area, con il nostro Fourth Kit di questa stagione che sarà una collaborazione con il nostro partner PUMA ed un importante brand statunitense, quindi incoraggio tutti a rimanere sintonizzati."