Moreno (CMO Milan): "Pulisic e Musah hanno avuto un forte impatto anche sul lato commerciale. Il 74% delle maglie vendute negli USA è la CP11"

La Chief Marketing Officer del Milan, Tania Moreno, è stata protagonista questa settimana a Soccerex Miami, contribuendo con un suo intervento durante il panel "Brand Building nel Nord America", al fianco di esponenti di Premier League, LaLiga e Bayern Monaco.

Sull'impatto dei giocatori statunitensi Christian Pulisic, Yunus Musah e Allyson Swaby al Milan:

"Innanzitutto, questi giocatori sono al Milan perché sono calciatori fantastici. È innegabile però che averli nella nostra squadra ci sta aiutando a raggiungere il pubblico americano in modo più incisivo ed ha un forte impatto sul lato commerciale. Solo per dare alcuni esempi, in termini di vendita di biglietti, questa stagione stiamo registrando più vendite di biglietti singoli e biglietti hospitality venduti agli americani rispetto al passato. In termini di vendite di merchandising, il 74% di tutte le maglie CP11 viene attualmente venduto negli Stati Uniti. Ancora più impressionante è il numero totale di unità [tutto il merchandising dell'AC Milan] vendute negli Stati Uniti, che è aumentato del 110% rispetto all'anno scorso: un enorme aumento anno su anno. Infine, dal luglio 2023, la percentuale di maglie vendute negli Stati Uniti ammonta al 20% del totale. Per quanto riguarda le nostre piattaforme digitali, abbiamo osservato un picco di visualizzazioni provenienti dagli Stati Uniti su piattaforme come YouTube, dove le visualizzazioni video dagli Stati Uniti stanno crescendo a ritmi impressionanti. Nel complesso, 3 dei 10 video con maggiore engagement della stagione finora vedono protagonista Pulisic. Per quanto riguarda l'app, essa ha registrato un aumento del +266% nei nuovi download dal mercato US rispetto all'anno scorso, e sul sito web abbiamo ottenuto un aumento del +154% nel numero di utenti statunitensi." [periodo in analisi è Lug-Nov 2022 vs Lug-Nov 2023]