Moretto: "Quando chiamato in causa Athekame aveva dimostrato di saperci stare nel Milan..."

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Fabrizio Romano e Matteo Romano sono intervenuti poco fa sul loro canale Youtube. Questo un breve estratto di quanto riportato in merito al calciomercato rossonero e sul terzino ormai ex Milan

Zachary Athekame vola in Francia

"E' fatta per il prestito secco di Athekame al Lione, dopo solo una stagione di Milan il terzino svizzero vola in Francia. Quando è stato chiamato in causa ha dimostrato di saperci stare in rossonero, ha segnato anche dei gol importanti ma andrà in prestito secco al Lione, una scelta di Amorim e della società. Ci sono diversi giocatori in uscita come Ricci e Fofana, sono scelte che verranno prese da Amorim insieme al club".

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