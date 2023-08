Morleo: "Non so se al Milan arriverà la famosa ciliegina, ma al momento è un buonissimo mercato"

In merito all’imminente sfida del Milan con il Bologna e all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente Archimede Morleo, ex calciatore rossoblù (tra il 2010 e il 2017), allenato tra le fila emiliane da Stefano Pioli (precisamente tra il 2011 e il 2014). Queste le sue dichiarazioni:

Il tuo punto di vista rispetto al mercato del Milan?

“È stato un mercato puntato sul ringiovanimento, rispetto a giocatori di prospettiva. Ottima scelta, rarissima in una squadra di prima fascia in Italia”.

I rossoneri necessitano di altre pedine in entrata?

“Non so se, fino alla fine, arriverà la famosa “ciliegina”, ma - al momento - credo sia un buonissimo mercato”.