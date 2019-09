Morte Astori: richiesta archiviazione per Stagno, rinvio per Galanti

La Procura di Firenze ha chiesto l'archiviazione per il dottor Francesco Stagno, medico della medicina sportiva dell'ospedale di Cagliari. A riportarlo è il Corriere della Sera che spiega come Stagno fosse indagato insieme al collega fiorentina Giorgio Galanti per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. Il gip del Tribunale di Firenze deciderà sulla richiesta, mentre per Galanti è richiesto il rinvio a giudizio.