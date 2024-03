Motta in una big? Collovati: "Avrà l'imbarazzo della scelta. E vale anche per Zirkzee"

vedi letture

"La partita di sabato sarà un inno alla bellezza: in campo vedremo le due squadre più in forma e più belle del campionato". Nell'intervista al Corriere di Bologna parla così Fulvio Collovati analizzando la prossima sfida di campionato che vedrà contrapporsi il lanciatissimo Bologna di Thiago Motta e la capolista Inter di mister Inzaghi. "I nerazzurri arrivano da tre 4-0 consecutivi, giocano a meraviglia, è un piacere anche commentarli, sono pronti a festeggiare questo scudetto con largo anticipo come il Napoli l’anno scorso, inutile che mi dilunghi. Poi c’è il Bologna che gioca bene, belo da vedere. Sono sincero, mi ha stupito. Anche domenica a Bergamo ha dimostrato che non è più una sorpresa, ma una realtà. Ammetto che pensavo, come tanti eh, che prima o poi sarebbe scoppiata, avrebbe mollato. E invece no".

Si aspettava un Motta così bravo in panchina?

"Lo seguivo quando era al Barcellona: centrocampista intelligente con grandissimo senso tattico. Non a caso uno tipo Guardiola. Quell’esperienza di campo li ha favoriti. Si assomigliano. Ma non potevo prevedere che potesse fare così bene".

Il Bologna è diventato un supermarket: allenatore e giocatori sono accostati a tante big. Previsioni?

"È il destino di certe squadre, con tutto il rispetto per il Bologna. Per Motta richieste dall’Italia e dall’estero: sarà difficile trattenerlo. Idem per i giocatori".

Magari Thiago, prima di andare in una big, potrebbe misurarsi in Champions con la sua creatura.

"Ci può stare, ma se guardo i predecessori, nessuno ha resistito al fascino di una “grande”. Quando arrivammo quarti col Genoa, nel ’91, Bagnoli ce lo disse a febbraio che sarebbe andato all’Inter. È vero che Motta è molto più giovane, ma l’opportunità è grande e avrà l’imbarazzo della scelta. Questo vale anche per Zirkzee e gli altri".