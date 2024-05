Motta o De Zerbi? Il parere dei tifosi del Milan nei sondaggi di MilanNews.it

vedi letture

Chi sarà il prossimo allenatore del Milan? Questa è la domanda che il tifoso rossonero si sta chiedendo nelle ultime settimane. I nomi avanzati sono già tantissimi ma nell'ultimo periodo il cerchio si è ristretto sul nome di Julen Lopetegui con cui il club rossonero sarebbe quasi arrivato all'accordo: l'insurrezione del popolo milanista, una volta uscita l'indiscrezione, ha fatto frenare i piani alti di via Aldo Rossi che adesso stanno riconsiderando anche altri profili. E detto che Antonio Conte - il preferito dei tifosi - non è un profilo che soddisfa i criteri e i requisiti ricercati dal Milan, MilanNews.it ha chiesto tramite un sondaggio su X e su Instagram quale allenatore sarebbe il preferito tra Thiago Motta e Roberto De Zerbi, altri due forti candidati per la panchina rossonera.

I risultati sono riportati di seguito. Su X, più 3.400 votanti, hanno espresso il loro parere: di questi il 66,1% si è detto favorevole a Thiago Motta. Il restante 33,9% invece sarebbe incline a riportare De Zerbi in Italia e nel club in cui si è formato da calciatore. Su Instagram invece il parere è ribaltato. I votanti sono stati molti di più, oltre 10.000. Il 57% ha parteggiato per De Zerbi e il restante 43% si è schierato con Thiago Motta.