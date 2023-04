Motta vaneggia ancora: "Dove doveva mettere il braccio Lucumì?! Chiederemo i pantaloncini con le tasche"

MilanNews.it

Thiago Motta non ci sta. L'allenatore del Bologna, anche in conferenza stampa, ha negato i due rigori reclamati dal Milan e da Stefano Pioli: "Anche Luca Marelli lo ha detto. Non entriamo in questo gioco qua, non mi piace proprio. Dove doveva mettere la mano Lucumi? Altrimenti chiediamo ai magazzinieri di fare i pantaloncini con le tasche. Su Rebic se un contatto del genere diventa un rigore possiamo chiudere il quaderno del calcio e andiamo tutti a casa".