Mount: "San Siro ha aiutato molto il Milan: per andare lì e vincere ci vuole molto"

Mason Mount, centrocampista offensivo del Chelsea, si è così espresso ai canali del club inglese post Milan: "È stata una vittoria enorme. Ne avevamo bisogno, ci serviva una vittoria, ci serviva una grande prestazione dopo l'ultima partita in casa e siamo riusciti a farla. Abbiamo mostrato grande personalità, una grande mentalità, per andare lì ed esibirci, andare 2-0 e poi controllare il secondo tempo. Per andare a San Siro e vincere ci vuole molto. Non serve solo giocare un buon calcio, devi essere mentalmente forte, perché i tifosi ovviamente giocano un ruolo importante. Quando avevamo un buon possesso palla ed eravamo in vantaggio, i tifosi li hanno aiutati molto. Devi avere a che fare con la folla e l'abbiamo fatto dal primo minuto".