Mourinho a DAZN: "Una cosa è la Roma al completo, un'altra la Roma con dei problemi. C'è differenza se gioca A o B"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

José Mourinho, tecnico della Roma, si è così espresso a DAZN nel pre Roma-Milan: "Qualcuno mi chiedeva degli obiettivi stagionali: io sono sempre stato molto tranquillo che dipende dalla situazione... Una cosa è la squadra al massimo potenziale, una cosa è la squadra con dei problemi. Siamo in un momento decisivo e siamo in un momento di difficoltà. Dobbiamo avere fiducia in chi gioca, sapendo che una rosa come la nostra fa la differenza se gioca un A oppure B; però abbiamo lavorato per dare una base di tranquillità. Sarà dura, ma avremo la voglia e speriamo di fare una buona gara".