José Mourinho non guarderà Milan-Napoli, derby italiano valido per i quarti di finale di Champions League. A dirlo lo Special One, nell'intervista a 'Sky' alla vigilia di Feyenoord-Roma: "Come vede Milan-Napoli? Non la vedrò, guarderò Real Madrid-Chelsea", ha detto.