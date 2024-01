Mourinho esonerato, i tifosi della Roma: "Ora portateci Conte"

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - José Mourinho non è più l'allenatore della Roma e la notizia divide il tifo giallorosso, scatenato tra social e radio. "Non mi riprenderò mai più da questa notizia, è una coltellata che non meritavamo", scrive Valentina su X, ma c'è anche chi come Lorenzo non condivide la tempistica della scelta dei Friedkin: "Cambiare allenatore durante la stagione è sempre un grave errore. Il ciclo di Mourinho era finito ma bisognava aspettare giugno anche per rispetto di chi ci ha portato in vetta in Europa". C'è poi chi pensa già al futuro e in tanti, anche sotto il post di addio di Mourinho, scrivono "ora portateci Conte".

In realtà la proprietà, proprio in queste ore sta intensificando i contatti con Daniele De Rossi, come sostituto dello Special One. Non sfuggono alle critiche i proprietari della Roma. "Vergognatevi per la miseria che avete consegnato a Mourinho in questi anni", scrive Gianluca su Instagram. (ANSA).