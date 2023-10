Mourinho: "Non so se resto a Roma anche dopo il 2024"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Se resto oltre il 2024? Non lo so. Prima di Budapest ho promesso ai calciatori che sarei rimasto. Dopo lo Spezia, all'Olimpico, l'ho promesso anche con i gesti che ho fatto ai tifosi che sarei rimasto qua e adesso sono qua". Lo ha detto José Mourinho in un altro estratto di un'intervista a Sky Sport. Quando gli chiedono se esiste il mourinhismo risponde: "Anche l'anti-mourinhismo. Specialmente a Roma, ci sono entrambe le fazioni.

Il mourinhismo lo conoscono le persone che sanno cosa ho fatto. L'anti-mourinhismo è cavalcato da gente felice in tutto il tempo in cui la Roma non vinceva una coppa e non aveva alcun tipo di successo europeo. Si divertono in radio e va bene. L'anti-mourinhismo vende, il mourinhismo è un modo di stare nella vita più che nel calco". (ANSA).