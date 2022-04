Mourinho: "Ora che non giochiamo più contro le prime, spero che l'Inter vinca il campionato"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Loro sono troppa Inter. Sono la squadra più forte del campionato con i giocatori più forti sotto tutti gli aspetti: tattico, tecnico e fisico. Fisicamente, in senso positivo, ci sono tanti animali nella loro squadra". Lo ha detto il tecnico della Roma Josè Mourinho, intervistato da Dazn dopo il ko all'Inter. "Tu per vincere contro l'Inter o vinci in un momento dove loro sono in difficoltà, o tutto deve essere perfetto. Noi non siamo stati perfetti, siamo stati bravi ma non perfetti - ha proseguito -. Il coro? Io amo l'Inter e l'Inter ama me, ma io voglio vincere tutte le partite. Io adesso posso dire che non giochiamo più con l'Inter, con il Milan, la Juve o il Napoli, oggi posso dire che mi piacerebbe che vincesse il campionato l'Inter". (ANSA).