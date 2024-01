Mourinho salta il Milan, Llorente e Kolasinac a rischio: cosa è successo alle due avversarie del Milan

Il Milan affronterà mercoledì l'Atalanta in Coppa Italia a San Siro e domenica la Roma in campionato sempre a San Siro. Bergamaschi e giallorossi si sono affrontati proprio ieri sera all'Olimpico, nella sfida valida per la 19esima giornata di Serie A terminata 1-1 con le reti di Koopmeiners e di Dybala su rigore. Entrambe, dunque, perdono due punti dal Milan in classifica.

In vista delle sfide ai rossoneri, c'è da segnalare l'infortunio muscolare (da valutare) per il centrale della Roma Diego Llorente e il problemino, probabilmente molto meno grave, subito da Kolasinac dell'Atalanta. Espulso Mourinho, che non ci sarà a San Siro.

LA PARTITA

Primo tempo ad altissima intensità

Pronti-via e la Roma è subito pericolosa. Al 7' Dybala serve in area Lukaku, ma una deviazione impedisce al belga di concludere con i tempi giusti con Carnesecchi che fa sua la sfera. Il gol comunque non tarda ad arrivare, seppur dalla parte opposta: Miranchuk col sinistro pennella in area per Koopmeiners, che svetta su Karsdorp e di testa trafigge Rui Patricio per l'1-0 atalantino all'8'. La reazione della Roma è immediata, nonostante il gol subito quasi a freddo, tanto che i giocatori di Mourinho si riversano nella metà campo avversaria alla ricerca del pari per quasi tutto il resto del primo tempo. Carnesecchi dice ancora no a Lukaku al 21', Dybala per poco non causa un autogol di Ederson al 22', la Lupa ci prova in tutti i modi. Così, dopo una gran parata di Rui Patricio su De Ketelaere che salva letteralmente il risultato al 23', ecco il meritato pareggio: Ruggeri entra duro in area su Karsdorp e il signor Aureliano, una volta consultato il VAR, assegna un giusto penalty ai padroni di casa. Dal dischetto va il solito Dybala, che spiazza il portiere e riporta il risultato in parità al 39'.

Secondo tempo meno scoppiettante, c'è l'esordio di Huijsen

Nella ripresa mister Gasperini getta subito nella mischia i muscoli di Scamacca, che prende il post di De Ketelaere. Mou risponde facendo esordire il 18enne Huijsen, ufficializzato solamente ieri dal club capitolino, al posto di Llorente in difesa. Ed è proprio il centrale olandese a cercare la gloria personale con un tentativo al volo al 56' che fa ben sperare i tifosi. Per l'Atalanta ci provano Scalvini ed Ederson, al 51' e al 61', ma la mira dei due nerazzurri è da rivedere. I ritmi di gioco calano vistosamente rispetto al primo tempo, c'è molta meno intensità in campo e neanche la girandola di sostituzioni riesce a scardinare gli equilibri di una gara che va ormai lentamente verso l'1-1 finale. L'occasione più ghiotta capita ancora a Lukaku, che all'80' da buona posizione spara però alto un ottimo invito di Spinazzola. È questa l'ultima emozione di un incontro che non ha fatto certamente annoiare, ma che col passare dei minuti ha visto forse accontentarsi due formazioni apparse stanchissime.