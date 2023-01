Mourinho su Zaniolo: "Quando non stai bene in una famiglia devi andare via"

MilanNews.it

L'infortunio di Abraham può riportare Zaniolo al centro del progetto? È una delle domande poste a José Mourinho nella sua intervista a Dazn. Questa la sua risposta dell'allenatore della Roma dopo la sconfitta contro il Napoli: "No. Prima di tutto non so se il suo è infortunio o stanchezza, per lui e Matic non ho ancora avuto il tempo di capire. È stata una gara molto dispendiosa, non so se è infortunio o no. Però voglio gente così, che vuole giocare nella Roma ed è disponibile per essere con noi. Quando tu non stai bene nella famiglia devi andare via, devi trovare una soluzione. La famiglia è per stare con gente che vuole stare".