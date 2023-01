Mourinho: "Un piacere tremendo dire no al Milan". Pioli all'opposto: "Per me grande occasione"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Roma, mister Stefano Pioli ha commentato anche il no di José Mourinho alla panchina del Milan: "Ognuno può esprimere le sue opinioni. Il Milan per me è stato una grande occasione e me la giocherò al massimo fin quando potrò", le dichiarazioni del tecnico rossonero, in opposizione a quelle rilasciate dal tecnico giallorosso nella passata stagione: "Ho avuto tre anni fa la proprietà del Milan che mi voleva a Milano e dopo tre giorni ho deciso di no, mi fa un piacere tremendo aver preso quella decisione".