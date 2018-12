Mourinho, vivo anche senza lo United

(ANSA) - LONDRA, 19 DIC - "Il Manchester United ha un futuro senza di me, ed io ho un futuro senza il Manchester United". Intercettato da una troupe di Sky Sports fuori dalla sua residenza londinese, José Mourinho non ha però voluto parlare dei sentimenti che sta vivendo dopo l'esonero dai Red Devils. "Potremmo parlare di tante cose buone, e di meno buone, ma non è da me - si è limitato a dire Mourinho -. E' finita. E, come già al Chelsea, non parlerò di cose accadute all'interno del club. Perché dovrei condividere i miei sentimenti con i tifosi adesso? E' tutto finito. E' per questo che ho sempre criticato quei colleghi che accusano l'ex club o raccontano ai giornalisti i dettagli, non è da me. Il Manchester United è il passato". Secondo le indiscrezioni trapelate, Mourinho è stato informato dell'esonero dal vice-presidente Ed Woodward solo martedì mattina alle 9, poco minuti prima che il Manchester United ufficializzasse l'addio del tecnico portoghese.