Moviola Gazzetta - Giusto il giallo a Elmas per simulazione in area di rigore

<b>Milan-Napoli </b>è una partita abbastanza corretta da entrambi i lati in cui l'arbitro <b>Daniele Orsato</b> non è costretto ad entrare in gioco molte volte. C'è un solo episodio dubbio, riguardante un contatto tra Elmas e Donnarumma nell'area di rigore rossonera, ma la decisione del direttore di gara è condivisibile. La Gazzetta dello Sport con la sua consueta moviola analizza così gli episodi più importanti:

"Al 25’ Paquetà atterra Elmas, Orsato vede: è giallo. Al 60’ Musacchio a filo d’area ruba palla a Lozano: tutto ok, Orsato lascia giocare. Al 69’ Donnarumma esce su Elmas che finisce a terra. Il tocco, se c’è, è un impercettibile sfioramento della mano ritratta del portiere. Lui invece vola platealmente: giusto il giallo per simulazione".