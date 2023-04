Mpasinkatu: "La consapevolezza dei propri mezzi del Milan dopo la vittoria al Maradona è molta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Malu Mpasinkatu, direttore sportivo, si è così espresso in diretta a Sportitalia durante Calcio Weekend: "Con il Napoli, in Champions, è uno sprint secco. Una partita aperta a ogni tipo di risultato, e l'assenza o presenza di Osimhen per il Napoli può far differenza. Vincerà chi sbaglierà meno. La consapevolezza dei propri mezzi del Milan dopo la vittoria al Maradona è molta".