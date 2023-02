Mr Rain a Milan TV: "Ho sensazioni positive per questa partita. Calabria il mio Supereroe"

MilanNews.it

Mr Rain, cantante e tifoso rossonero, è intervenuto a Milan TV nel prepartita della sfida di Champions League fra Milan e Tottenham: "Già da piccolo, non ricordo chi, mi ha passato la passione del Milan. Ho anche foto da piccolo con la maglia del Milan. Il mio superoe rossonero è Calabria, è una buonissima persona e tiferò sempre per lui e tutta la squadra. Per questa sera ho good vibes".