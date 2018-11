MTV - Il primo anno di Rino: tutti i numeri della gestione Gattuso

Nel corso de "L'Inferno del Lunedì", la redazione di Milan TV ha pubblicato una grafica riguardante i numeri del primo anno di gestione di mister Gattuso. L'emittente rivela come siano 35 gli atleti impiegati dal tecnico calabrese, con Patrick Cutrone capocannoniere del periodo con 16 gol. Nell'anno solare di Rino, il 4-3-3 è il modulo più utilizzato con 41 apparizioni. Poi le briciole per il 4-4-2 (5 volte), il 3-5-2 (3 volte) ed il 3-4-3 (2 volte). La miglior vittoria in termini numerici è in trasferta contro la SPAL, per 0-4, mentre con gli stessi criteri la sconfitta più pesante è il 4-0 contro la Juventus. Il momento top del suo Diavolo è stato vissuto a Roma, vincendo per 0-2 all'Olimpico contro i giallorossi, mentre il punto più basso toccato a San Siro contro il Benevento: gol decisivo di Iemmello per lo 0-1 finale.