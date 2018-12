MTV - Le prime ore di Paquetá a Milanello: test a Milan Lab, poi il saluto con Leonardo e Maldini

Nel corso de 'L'Inferno del Lunedì', il collega di Milan TV Francesco Specchia ha fornito alcuni dettagli sulla prima giornata di Lucas 'Paquetá' Tolentino nel centro sportivo rossonero. Dopo la mattinata passata tra le visite mediche, racconta l'emittente, il classe '97 ha disputato due ore di test a Milan Lab sostenute con grande attenzione e professionalità in ogni dettaglio. In seguito, sono arrivati Leonardo e Maldini a Milanello per salutare ed accogliere, da padroni di casa, il talento brasiliano. Le prime sensazioni dal centro sportivo raccontano di un ragazzo timido ma molto educato, con un sorriso contagioso ed una grandissima voglia di iniziare la sua nuova avventura.