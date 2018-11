MTV - Milan, la gioventù anche nell'esperienza: Romagnoli il capitano più junior nell'ultima giornata di Serie A

Come riferisce una grafica di Milan TV, nell'ultima giornata di campionato il capitano più giovane in campo è stato Alessio Romagnoli, 23 anni, autore del gol che ha regalato allo scadere i 3 punti al Milan. Al secondo posto, a pari merito con un anno in più, Belotti (Torino), Biraschi (Genoa), e Dybala (Juventus).