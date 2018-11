MTV - Milan senza cambi: l'ultima volta in un Milan-Juve di 26 anni fa con Capello in panchina

In Lazio-Milan di ieri sera Gennaro Gattuso ha scelto di non effettuare nemmeno un cambio per tutta la durata della gara. Come riferisce Milan TV, l'ultima volta che la squadra rossonera aveva iniziato e finito una partita con gli stessi undici uomini risale a 26 anni fa: era il 9 febbraio del 1992 e Milan-Juventus terminò 1-1, con