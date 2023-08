Mueller (PUMA) sul Third kit: "Testimonianza del potere dello sport nel colmare i divari culturali"

vedi letture

"La ricca storia condivisa tra PUMA e AC Milan è incarnata dallo spirito del calcio", ha dichiarato Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA. "Il nostro ultimo kit rende omaggio ai tifosi - un simbolo unificante che racchiude non solo la loro incessante devozione al Club, ma anche il loro amore per ciò che è unico e non convenzionale. Questa maglia è una testimonianza del potere dello sport nel colmare i divari culturali".