Muller e il rinnovo col Bayern: "Ecco perché ho firmato"

vedi letture

Ad inizio dicembre la Christian Falk della BILD parlava di un possibile interessamento del Milan per Thomas Muller in vista del prossimo calciomercato estivo come possibile colpo a parametro (CLICCA QUI), ma come da pronostico la leggenda tedesca ha recentemente rinnovato il proprio contratto con i bavaresi fino al 30 giugno 2025.

Nella sua newsletter Thomas Muller ci ha tenuto poi a spiegare le motivazioni dietro l'importante decisione di continuare a giocare per il Bayern Monaco, scelta mossa anche dal fatto che nel 2025 la finale di Champions League si giocherà proprio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il classe '89 ha infatti detto: "La finale di Champions League a Monaco nel 2025 è una grande motivazione. Con l'anima del Bayern è un sogno, ed anche realizzabile".