Muller non ha dubbi: "Guirassy in coppia con Giroud? Può giocare con chiunque"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare di Serhoud Guirassy, l'ex attaccante Hansi Muller ha spiegato che l'attaccante guineano potrebbe giocare senza problemi in coppia con Olivier Giroud: "Se può giocare insieme a Giroud? Se la gente si chiede queste cose, torno al discorso-Beccalossi. Quando arrivai all’Inter, la domanda era simile. Ma se tu hai giocatori che sanno giocare a pallone, c’è sempre una soluzione per farli stare insieme. Io e lui ci siamo voluti bene, altrimenti non giocavamo a carte fuori dal campo. Quelli bravi devono giocare insieme.

E poi Guirassy ha molte altre qualità. È flessibile, ha un modo di vedere e leggere il gioco incredibile, e poi ha esperienza. Unendo talento a responsabilità e comportamento con la squadra – qui a Stoccarda è amato da tutti – può giocare con chiunque".