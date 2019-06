Muriel, mi sono sentito desiderato

(ANSA) - BERGAMO, 21 GIU - "Sono qui per dare il mio contributo a una società in grande crescita e a una squadra che da anni ha un'identità precisa". Luis Muriel affida le prime parole da giocatore dell'Atalanta a una video-intervista dell'ufficio stampa del suo nuovo club. "Il presidente Percassi e il mister Gasperini mi hanno trasmesso entusiasmo da subito - ha aggiunto -. Per me sentirmi desiderato è stato molto importante". L'ex prestito del Siviglia alla Fiorentina per l'ultima mezza stagione indica come decisivo per la sua scelta il compagno di nazionale: "Duvan Zapata è innamorato di Bergamo e dell' Atalanta, ultimamente in ritiro e in Copa America me ne ha parlato moltissimo - chiude Muriel -. Siamo amici dai tempi dell'Under 17 della Colombia, abbiamo fatto anche il mondiale Under 20 insieme, scambiandoci spesso le posizioni in attacco. Vengo in una realtà con giocatori forti, è bastato poco a convincermi".