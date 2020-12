Musacchio sempre più ai margini: l’ultima apparizione in campo risale al 22 febbraio

Mateo Musacchio, con la mancata convocazione per il match di stasera con il Parma (per scelta tecnica) è sempre più ai margini di questo Milan. Infatti, la sua ultima apparizione in campo in Serie A è stata il 22 febbraio contro la Fiorentina (ha giocato solamente per 16' minuti). Mentre la sua ultima convocazione risale alll'8 marzo con il Genoa, ultima giornata prima del momentaneo stop per il lockdown totale in Italia.