Musah a DAZN: "Bellissimo segnare due gol. Dobbiamo continuare così"

Il Milan comanda sul Napoli a fine primo tempo: decisive, per il momento, due reti di testa di Olivier Giroud. Ai microfoni di DAZN ha parlato Yunus Musah, autore di un'ottima prestazione nei primi 45 minuti. Le sue parole: "Bellissimo segnare due gol ed essere in vantaggio così. Dobbiamo continuare a giocare così e non concedere nessuna occasione"